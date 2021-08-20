Son dakika... Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldi
Türkiye'nin Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi sonucu yaşamını yitiren vatandaşların sayısı 81'e yükseldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, kayıp ihbarı sayısının ise 34 olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 81'e yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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