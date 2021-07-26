Son dakika: Selden etkilenen birçok bölge 'afet bölgesi' ilan edildi

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen birçok bölgenin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:21
Son dakika: Selden etkilenen birçok bölge 'afet bölgesi' ilan edildi
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Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, selden etkilenen Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köylerinin Rize’nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köylerinin Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri ile Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köylerinin Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinin, Artvin’in Arhavi ve Murgul ilçelerinin AFAD tarafından, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

Buna göre, afet bölgesi ilan edilen yerlerde vergi ve SGK prim ödemeleri ile esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek. İşyeri ve araçları zarar görenlere destek sağlanacak. Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, acil destek paketi hazırlanacak.


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