Son Dakika: Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

06 Ocak 2021 Çarşamba, 18:01

Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. AKP’li Bulu’yu rektörlük binası önünde protesto eden yüzlerce öğrenci, Kadıköy Rıhtımı'na geçerek burada protestolarına devam etti. AKP'li ve MHP'liler öğrencileri hedef gösterirken, gece saatlerinde öğrencilere uzun namlulu silahlar ile ev baskınları düzenlendi. Öğrencilere yönelik ev baskınlarında 36 öğrenci gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilere yönelik polis müdahalesiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi. 12 Eylül'e atıf yapanlar, insan hakları siciliniz kapkaradır. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz'' ifadelerini kullandı.

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