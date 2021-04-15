SON DAKİKA| Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı.
Gençlerbirliği - Sivasspor: Ümit Öztürk
Konyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan
Antalyaspor - Rizespor: Suat Arslanboğa
Beşiktaş - Ankaragücü: Halis Özkahya
Geri kalan maçların hakemleri ileriki saatlerde açıklanacak.
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