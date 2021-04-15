SON DAKİKA| Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2021 Perşembe, 12:18
SON DAKİKA| Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Gençlerbirliği - Sivasspor: Ümit Öztürk 

Konyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan

Antalyaspor - Rizespor: Suat Arslanboğa 

Beşiktaş - Ankaragücü: Halis Özkahya 

Geri kalan maçların hakemleri ileriki saatlerde açıklanacak. 


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