Tahkim Kurulu Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:23

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Cenk Tosun ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasının; 1 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oyçokluğu ile,

- FDT'nin 102. maddesi ve Başvuranın savunması dikkate alınarak takdiren; futbolcuya verilen 1 resmi müsabakadan men cezanın ertelenmesine, oyçokluğu ile, Karar verilmiştir."