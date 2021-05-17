Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz: "Yarın gece kupayla döneceğiz"

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:47

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Airlines tarafından hazırlanan dış yüzey tasarımı tamamen kulüp logosu ve renkleriyle kaplanan özel takım uçağı ile İzmir'e hareket etti. Kendileri için özel hazırlanan uçağa binmek için aprona gelen futbolcuları, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer karşıladı.

Futbolculara başarılar dileyen Başkan Yılmaz, "İnşallah bu uçak şans getirecek. Aynı uçakla yarın gece kupayla Antalya'ya döneceğiz." dedi. Beşiktaş'ın önemli bir rakip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kupayı Antalya'ya getireceğimize yürekten inanıyorum. Netice de bu şekilde olacaktır." diye konuştu.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Karaer, takımın kulüp logosunu taşıyan uçak ile seyahat etmelerinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu dile getirdi. Karaer, "İnşallah uzun yıllar göklerde Antalyaspor logolu uçağımız hem Antalya'yı hem de Antalyaspor'u tanıtacak. İnşallah bu maç için takıma uğurlu gelir." ifadelerini kullandı.



