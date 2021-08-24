Son dakika... Taliban yeni hükümet için ilk görevlendirmeleri açıkladı

24 Ağustos 2021 Salı, 12:08

Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban, Cumhurbaşkanı Eşef Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından yönetimi ele geçirdi. Geçtiğimiz hafta Taliban, 'Afganistan İslam Emirliği'nin kurulduğunu ilan etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, terör örgütü Taliban yeni hükümet için ilk görevlendirmeleri açıkladı. Taliban'ın Maliye Bakanı, İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakan vekili atadığı duyuruldu.