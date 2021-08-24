Son dakika... Taliban yeni hükümet için ilk görevlendirmeleri açıkladı
Son dakika gelişmesi... Cihatçı Taliban, Maliye Bakanı, İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakan vekili atadı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban, Cumhurbaşkanı Eşef Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından yönetimi ele geçirdi. Geçtiğimiz hafta Taliban, 'Afganistan İslam Emirliği'nin kurulduğunu ilan etti.
Reuters'ta yer alan habere göre, terör örgütü Taliban yeni hükümet için ilk görevlendirmeleri açıkladı. Taliban'ın Maliye Bakanı, İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakan vekili atadığı duyuruldu.
Pajhwok Haber Ajansı'nın haberine göre, Maliye Bakanı Gül Ağa, İçişleri Bakanı Vekili Sadr İbrahim olacak. İstihbarat Şefi Necibullah olurken, Kabil Valisi Molla Şirin, Başkentin Belediye Başkanı ise Hamdullah Nomani olacak.
Yapılan atamalara ilişkin henüz daha fazla detay paylaşılmadı.
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