Son dakika... TEM'de kamyon ile minibüs çarpıştı
Son dakika... İstanbul TEM Otoyolu'nda kamyon ile minibüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde kamyon ile minibüs çarpıştı.
Olay yerine
çok sayıda ekip sevk edilirken kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik
oluştu.
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