Son dakika... TEM'de kamyon ile minibüs çarpıştı

Son dakika... İstanbul TEM Otoyolu'nda kamyon ile minibüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

DHA
23 Mart 2021 Salı, 14:29
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TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde kamyon ile minibüs çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. 


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