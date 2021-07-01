TFF'den seyirci açıklaması: "Yüzde 50 seyirciyle oynanacak"

TFF gelecek sezon tribünlere yüzde 50 seyirci alınacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:26
TFF'den seyirci açıklaması:
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Yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi. 


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