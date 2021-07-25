Son dakika... Tokyo 2020'de bir madalya daha

25 Temmuz 2021 Pazar, 15:15

Milli tekvandocu Hakan Reçber'in aldığı ilk bronz madalyanın ardından aynı başarıyı milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de gösterdi.

İLK MADALYA HAKAN REÇBER'DEN!

Bronz madalya kazanan erkeklerde son Avrupa şampiyonu Hakan Reçber, 68 kg ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde ilk maçında 53 sayı çıkaran Büyük Britanyalı Bradly Sinden ile karşılaştı. Sayı makinesi Bradly karşısında Hakan ilk settte sayı alamadı (14-0). İkinci set 19-15, son final seti ise 39-19 olunca 1 dakika kala 20 sayı fark olduğu için karşılaşma sona erdi. Hakan Reçber böylece yarı final şansını kaybetti.

Bronz madalya maçı için Büyük Britanyalı Bradly Sinden'in finale çıkmasıyla Hakan Reçber, Yeni Zelandalı Tom Burs ile repesaj karşılaşması oynadı. Reçber, karşılaşmanın başından itibaren kendi kontrolünde olan mücadelede Yeni Zelandalı Tom Burs'u 23-8 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Hakan Reçber, bronz madalya için Bosna Hersekli Nedzad Husic ile karşılaştı. Husic karşısında teknik olarak çok üstün dövüşen 21 yaşındaki Reçber, maçı 22-13 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

HATİCE KÜBRA İLGÜN'DE AYNI BAŞARIYI GÖSTERDİ!



Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.