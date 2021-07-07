Son dakika: "Tosuncuk" tutuklandı
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı.
"Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı.
Mehmet Aydın, sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti. Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti. Mehmet Aydın'ın, cezaevindeki işlemlerinin ardından tek kişilik karantina koğuşuna konulduğu öğrenildi.
Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıkmıştı. Aydın'ın savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.
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