<p>2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı set vermeden yenen Filenin Sultanları, galibiyeti İzmir Marşı eşliğinde kutladı.<br></p>
1

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı set vermeden yenen Filenin Sultanları, galibiyeti İzmir Marşı eşliğinde kutladı.

<p>Ancak bu kutlamalar yapılırken TRT rejisi, daha önce yaptığı gibi bir anda yayını kesti. Olayın üzerine sosyal medyadan TRT'ye tepkiler çığ gibi yükseldi.</p>
2

Ancak bu kutlamalar yapılırken TRT rejisi, daha önce yaptığı gibi bir anda yayını kesti. Olayın üzerine sosyal medyadan TRT'ye tepkiler çığ gibi yükseldi.

<p>CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "TRT'de Öcalan'a yer var, Taliban'a yer var, Atatürk'e yer yok."</p>
3

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "TRT'de Öcalan'a yer var, Taliban'a yer var, Atatürk'e yer yok."

<p>CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: "TRT 1'in yayınlayamadığı, sansürlediği o görüntüleri paylaşalım.... YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA"</p>
4

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: "TRT 1'in yayınlayamadığı, sansürlediği o görüntüleri paylaşalım.... YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA"

<p>İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: "Filenin Sultanları maçın ardından İzmir Marşı ile yarı finale yükselme coşkusu yaşadı.<br></p><p>TRT ise bu milli ve vatani heyecanı yayında olduğu halde ekrana vermedi.</p><p>Bu ihanetlerinizin hesabını sormayan namerttir. Milliymişler. Hadi oradan dinbazlar!"</p>
5

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: "Filenin Sultanları maçın ardından İzmir Marşı ile yarı finale yükselme coşkusu yaşadı.

TRT ise bu milli ve vatani heyecanı yayında olduğu halde ekrana vermedi.

Bu ihanetlerinizin hesabını sormayan namerttir. Milliymişler. Hadi oradan dinbazlar!"

<p>CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: "Vatandaşın vergisiyle yayın yap, İpini saray tutsun. Yok öyle yağma. Rezilsiniz!<br></p><p>TRT, İzmir Marşı'na sansür uyguluyorsa biz yayınlayalım."</p>
6

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: "Vatandaşın vergisiyle yayın yap, İpini saray tutsun. Yok öyle yağma. Rezilsiniz!

TRT, İzmir Marşı'na sansür uyguluyorsa biz yayınlayalım."

<p>İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem: "Mustafa Kemal Paşada korkan bir devlet televizyonu TRT.</p><p>Kendi milletinin kurucusunu sansürleyen utanmazlar."<br></p>
7

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem: "Mustafa Kemal Paşada korkan bir devlet televizyonu TRT.

Kendi milletinin kurucusunu sansürleyen utanmazlar."

<p>İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: "İşte bu gecenin kahramanları, Cumhuriyetimizin kızları, inşallah mücadeleniz şampiyonlukla taçlanacak. Bize umut oldunuz, her zaman yanınızdayız."<br></p>
8

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: "İşte bu gecenin kahramanları, Cumhuriyetimizin kızları, inşallah mücadeleniz şampiyonlukla taçlanacak. Bize umut oldunuz, her zaman yanınızdayız."

<p>Zeki Kayahan Coşkun: "Bu görüntüleri yayınlamamışsınız doğru mu?"<br></p>
9

Zeki Kayahan Coşkun: "Bu görüntüleri yayınlamamışsınız doğru mu?"

<p>19, 20, 21. Dönem Ankara Milletvekili: Uluç Gürkan: "...Canım feda olsun güzel vatana... Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!" Bu coşkuya sansür hangi lanetli kafanın işi olabilir?... İzmir Marşı’nı kesen TRT’ye tepkiler çığ gibi büyüyor."<br></p>
10

19, 20, 21. Dönem Ankara Milletvekili: Uluç Gürkan: "...Canım feda olsun güzel vatana... Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!" Bu coşkuya sansür hangi lanetli kafanın işi olabilir?... İzmir Marşı’nı kesen TRT’ye tepkiler çığ gibi büyüyor."

<p>Sedef Kabas: "Senin milli marşını sansürlüyor; senin milli bayramlarını yasaklıyor;</p><p>senin milli kahramanına hakaret ediyor;</p><p>yetmiyor üstüne “milli ve yerli” olan benim diyor! Suç kimin?"<br></p>
11

Sedef Kabas: "Senin milli marşını sansürlüyor; senin milli bayramlarını yasaklıyor;

senin milli kahramanına hakaret ediyor;

yetmiyor üstüne “milli ve yerli” olan benim diyor! Suç kimin?"

<p>Mustafa Sönmez: "Bu sansür,TRT den çok RTÜK’ün marifetidir. Özellikle RTÜK başkanı Ebubekir Şahin’in talimatıdır. Saray yavşakları, yalakaları İzmir’in dağlarından hazzetmiyorlar, bir yerlerine dokunuyor. Ellerinden gelse, canlı yayını bitirecekler, filenin sultanları elensin diye dua ediyorlar."</p>
12

Mustafa Sönmez: "Bu sansür,TRT den çok RTÜK’ün marifetidir. Özellikle RTÜK başkanı Ebubekir Şahin’in talimatıdır. Saray yavşakları, yalakaları İzmir’in dağlarından hazzetmiyorlar, bir yerlerine dokunuyor. Ellerinden gelse, canlı yayını bitirecekler, filenin sultanları elensin diye dua ediyorlar."

<p>Zafer Arapkirli: "EZİKSİN İŞTE</p><p>Eziliyorsun o büyüklük karşısında. VoLeybolcu kızlarımızın maçtan sonra "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" diye haykırdığını&nbsp; duyunca, ezim ezim eziliyorsun. Yayını kesiyor, kestiriyorsun TRT'de.</p><p>İzmir Marşı'nı duyunca korkudan ve eziklikten tüylerin içeri kaçıyor. "<br></p>
13

Zafer Arapkirli: "EZİKSİN İŞTE

Eziliyorsun o büyüklük karşısında. VoLeybolcu kızlarımızın maçtan sonra "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" diye haykırdığını  duyunca, ezim ezim eziliyorsun. Yayını kesiyor, kestiriyorsun TRT'de.

İzmir Marşı'nı duyunca korkudan ve eziklikten tüylerin içeri kaçıyor. "

<p>Nevşin Mengü:&nbsp;<span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; white-space: inherit;" data-mce-style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; white-space: inherit;">Türkiye'nin yüzünü güldüren kadınlar, TRT'nin tahammül edemediği İzmir Marşı"</span></p>
14

Nevşin Mengü: Türkiye'nin yüzünü güldüren kadınlar, TRT'nin tahammül edemediği İzmir Marşı"

Video Haberler