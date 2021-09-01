12
Mustafa Sönmez: "Bu sansür,TRT den çok RTÜK’ün marifetidir. Özellikle RTÜK başkanı Ebubekir Şahin’in talimatıdır. Saray yavşakları, yalakaları İzmir’in dağlarından hazzetmiyorlar, bir yerlerine dokunuyor. Ellerinden gelse, canlı yayını bitirecekler, filenin sultanları elensin diye dua ediyorlar."
Video Haberler
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
- Beline ip bağlayıp gezdirdi!
- Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…
- Bursa'da korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi
- ATV'ler yuvalama alanına daldı! 16 caretta caretta öldü
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti