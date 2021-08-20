Son dakika... Tunus’tan Türkiye ile ticaret anlaşması açıklaması: “İptal edilmesine açığız”
Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu haberine göre Tunus Ticaret Bakanlığı yetkilisi, “Tunus’un Türkiye ile ticaret anlaşmasının acilen gözden geçirilmesini istediğini” belirtti.
Tunus, artan ticaret açığını azaltmak için Türkiye ile ticaret anlaşmasının acilen gözden geçirilmesini istiyor.
Tunus Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa ile işbirliği direktörü Nbil Arfaoui Reuters' konuyla ilgili açıklamada bulundu. Arfaoui, Türkiye ile müzakerelerin anlaşmanın tadil edilmesine hatta iptal edilmesine açık olacağını söyledi.
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