SON DAKİKA| Türk teknik direktör koronavirüse yakalandı

Son Dakika... Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 14:35
SON DAKİKA| Türk teknik direktör koronavirüse yakalandı
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