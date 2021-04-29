SON DAKİKA| Türk teknik direktör koronavirüse yakalandı
Son Dakika... Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
AYRINTILAR GELİYOR
Video Haberler
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
- İkizdere'deki direnişe CHP'li vekillerden destek
- FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli rejiye sinirlendi!
- Sokaklarda ismi olanların büstleri de olacak
En Çok Okunan Haberler
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Koca'dan korkutan açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Cumhurbaşkanlığı’ndan iktidara eleştiri