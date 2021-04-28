SON DAKİKA |Türkiye GP Formula 1 takvimine eklendi!
Son dakika... Formula 1 yönetimi, 11-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Kanada GP'nin iptal edildiğini ve yerine Türkiye GP'nin dahil edildiğini açıkladı.
Formula 1'den yapılan açıklamada Türkiye'nin bu yılki takvime eklendiği belirtildi.
Kanada'nın 14 günlük karantinayı zorunlu tutması sebebiyle yarışın iptal edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye, 11-13 Haziran'da Kanada'nın yerine takvime eklendi. Sözleşmesini iki yıl uzatan Kanada Grand Prix'sinin 2022'de geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz."
Video Haberler
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- Üniversiteye başvurdular
- 2,5 gün daha izin: Ramazan Bayramı tatili uzadı
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Alkol yasağı tepkisi: Hayretler içerisindeyim
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber