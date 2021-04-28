SON DAKİKA |Türkiye GP Formula 1 takvimine eklendi!

28 Nisan 2021 Çarşamba, 18:36

Formula 1'den yapılan açıklamada Türkiye'nin bu yılki takvime eklendiği belirtildi.

Kanada'nın 14 günlük karantinayı zorunlu tutması sebebiyle yarışın iptal edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, 11-13 Haziran'da Kanada'nın yerine takvime eklendi. Sözleşmesini iki yıl uzatan Kanada Grand Prix'sinin 2022'de geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz."