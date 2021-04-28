Imola’da kaza yapan Bottas’ın aracından iyi haber

28 Nisan 2021 Çarşamba, 13:59

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP öncesinde Mercedes’te Valtteri Bottas’ın aracının sorunsuz bir şekilde tamir edildiği kaydedildi. Emilia Romagna Grand Prix’sinde pistin dördüncü virajına (Tamburello) gelinirken George Russell, Valtteri Bottas’ı geçmeye çalışırken temas etmiş ve iki sürücü de pist dışına çıkarak büyük bir kaza yapmıştı. Kaza sonrasında ise iki araçta da büyük bir hasar meydana gelmişti.

GÜÇ ÜNİTESİNDE SORUN ÇIKMADI

Motorsport’ta yer alan haberde, Bottas’ın aracındaki güç ünitesinin Portekiz’de kullanılıp kullanılamayacağının belirlenebilmesi için Mercedes’in Brixworth’daki merkezine gönderildiği belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda güç ünitesinde hasar olmadığı ve bu hafta sonu yapılacak yarışta kullanılabileceği ifade edildi. Raporda şu ifadeler yer aldı, “ Analizin sonucu olumluydu ve teknisyenler, güç ünitesinin Portimao’da kullanılabileceğine karar verdi. Teknisyenler ünitenin düzgün çalıştığından emin ancak son durum pistte çıktıktan sonra belli olacak.”

DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLANDI

Formula 1’de 2020’de yapılan değişiklik sonrasında takımlara sezon içinde üç kez güç ünitesi değişiklik hakkı tanınmıştı. Mercedes, Bottas’ın aracındaki güç ünitesini değiştirmeyip değişiklik hakkını sezonun ilk bölümünde kullanmamış oldu.

Sezonun üçüncü yarışı olan Portekiz GP’de hafta sonu takvimi şöyle:

30 Nisan 2021

13.30: 1. Antrenman Turları

17.00: 2. Antrenman turları

1 Mayıs 2021

14.00: 3. Antrenman turları

17.00: Sıralama turları

2 Mayıs 2021

17.00: Yarış