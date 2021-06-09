Türkiye - İtalya maçını Danny Makkelie yönetecek

09 Haziran 2021 Çarşamba, 11:37

EURO 2020'de Cuma gecesi oynanan Türkiye - İtalya açılış mücadelesini Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.





38 yaşındaki Hollandalı hakem daha önce 2016 yılında Tükiye ile İsveç arasındaki hazırlık karşılaşmasını yönetti. Makkelie, 2018 yılında ise İtalya - Portekiz Uluslar Ligi maçını yönetti.