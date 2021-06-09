Türkiye - İtalya maçını Danny Makkelie yönetecek

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020 açılış mücadelesinin hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 11:37
Türkiye - İtalya maçını Danny Makkelie yönetecek
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EURO 2020'de Cuma gecesi oynanan Türkiye - İtalya açılış mücadelesini Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.


38 yaşındaki Hollandalı hakem daha önce 2016 yılında Tükiye ile İsveç arasındaki hazırlık karşılaşmasını yönetti. Makkelie, 2018 yılında ise İtalya - Portekiz Uluslar Ligi maçını yönetti.


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