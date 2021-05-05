SON DAKİKA| Türkiye Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu

Son Dakika... Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Ligi'nde şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:06
SON DAKİKA| Türkiye Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu
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Final maçında Fatih Vatan Spor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş şampiyon oldu. 

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