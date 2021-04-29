SON DAKİKA| UEFA'dan İstanbul'da oynanacak final için seyirci açıklaması
Son Dakika... 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin kısmi seyircili oynanacağını açıkladı.
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