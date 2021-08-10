Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Son dakika gelişmesi... Ağrı’dan İzmir’e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 33 kişi yaralandı.
Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 47 yolcudan 33'ü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 33 kişi yaralandı.
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