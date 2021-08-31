Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"
5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 31, 2021
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler
Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/nuz8Hfwb5p
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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