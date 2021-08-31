Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

AA
31 Ağustos 2021 Salı, 08:02
Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.


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