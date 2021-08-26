Son dakika: YÖK Başkanı'ndan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

26 Ağustos 2021 Perşembe, 16:19

Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya geldiği programda, "Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonunu" açıkladı.

Burada açıklamalarda Bulunan Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" açıklamasında bulundu.