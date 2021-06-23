Son dakika... Yunanistan anlaşmaya uymadı, Türkiye'den karşı hamle

Son dakika gelişmesi... Türkiye, Yunanistan'ın anlaşmaya uymaması gerekçesiyle, Ege Denizi'nde askeri eğitim sahası ilanı yaptı.

AA
23 Haziran 2021 Çarşamba, 12:55
Son dakika... Yunanistan anlaşmaya uymadı, Türkiye'den karşı hamle
Abone Ol google-news

Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, mutabakata aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı.

Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli NAVTEX ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilanı gerçekleştirdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler