Son dakika... Yunanistan anlaşmaya uymadı, Türkiye'den karşı hamle
Son dakika gelişmesi... Türkiye, Yunanistan'ın anlaşmaya uymaması gerekçesiyle, Ege Denizi'nde askeri eğitim sahası ilanı yaptı.
Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, mutabakata aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı.
Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli NAVTEX ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilanı gerçekleştirdi.
Video Haberler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
- Sürücü, polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı
- El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oran verdi
- DSÖ uyardı: Daha öldürücü olabilir
- İşte Sergen Yalçın'la iplerin kopma nedeni
- Tarlaya habersizce ayçiçeği ektiler
- Bitcoin'de sert düşüş! Kritik rakamın altına indi
- Dündar ve Özdil neden karşı karşıya geldi?
- İHA muhabirine saldırı
- MHP seçmeninden Erdoğan'a büyük şok!