Son dakika...Alex Teixeira İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, transfer konusunda anlaştığı Alex Teixeira'nın İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "“Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria 9 Ağustos Pazartesi günü(yarın) saat 16:50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacaktır. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır.” ifadeleri yer aldı.
TEİXEİRA'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU
Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.
NTVSpor'ûn haberine göre Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Avro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Avro ödeyecek.
Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.
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