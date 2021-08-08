Son dakika...Alex Teixeira İstanbul'a geliyor

08 Ağustos 2021 Pazar, 12:48

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "“Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria 9 Ağustos Pazartesi günü(yarın) saat 16:50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacaktır. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

TEİXEİRA'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.

NTVSpor'ûn haberine göre Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Avro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Avro ödeyecek.

Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.



