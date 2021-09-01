Fenerbahçe Diego Rossi'yi açıkladı
Fenerbahçe yaptığı açıklamada Diego Rossi'nin kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin daha öncesinde prensip anlaşmasına vardığı ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncuyu Diego Rossi, İstanbul'a gelmişti.
Fenerbahçe yaptığı açıkla ile Diego Rossi'nin kiralandığını açıklandı.
2018 yılında Uruguay'dan Los Angeles FC kulübüne transferolan Rossi, MLS Ligi'nde 101 maçta 43 gol ile başarılı bir performans ortaya koymuştu.
Fenerbahçe tarafından paylaşım şu şekilde:
"Kulübümüz, ABD’nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır.
1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz.
Fenerbahçe’ye hoş geldin Diego!
Fenerbahçe Spor Kulübü"
Ailemize hoş geldin Diego Rossi! ???? pic.twitter.com/ETaHxquQxV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021
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