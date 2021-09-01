Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu açıkladı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 19:31

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini açıkladı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklama su şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır."

?? Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu! ???? pic.twitter.com/uRNLBGtuu4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2021











