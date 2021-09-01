Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu açıkladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 19:31
Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu açıkladı
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Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini açıkladı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklama su şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır."





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