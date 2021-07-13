Son dakika...Hakkari İl Emniyet Müdürü yardımcısına silahlı saldırı

13 Temmuz 2021 Salı, 15:02

Kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis memuru ise gözaltına alındı.

Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanmıştı.