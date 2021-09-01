Milli Takım son dakikada yediği golle yıkıldı
Milli Takım, Karadağ karşısında 90+7'de yediği golle son dakikada puan kaybetti.
Milli Takım, Karadağ karşısında 90+7'de yediği golle Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'ı konuk etti.
Mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı 2-2 sona erdi.
Ay-yıldızlılar 9. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından 30.dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle milli takım farkı ikiye çıkardı. Karadağ 40.dakikada attığı gol ile farkı bire indirirken, 90+7'deki son dakika gölü ile skoru belirlemiş oldular. Böylece maç 2-2 sona ermiş oldu.
Bugün oynanan maçların ardından G Grubu'ndaki son puan durumu şu şekilde:
1-Türkiye (8 puan)
2-Hollanda (7 puan)
3-Karadağ (7 puan)
4-Norveç (7 puan)
5-Letonya (4 puan)
6-Cebelitarık (0 puan)
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