Milli Takım son dakikada yediği golle yıkıldı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 23:40

Milli Takım, Karadağ karşısında 90+7'de yediği golle Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'ı konuk etti.

Mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı 2-2 sona erdi.

Ay-yıldızlılar 9. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından 30.dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle milli takım farkı ikiye çıkardı. Karadağ 40.dakikada attığı gol ile farkı bire indirirken, 90+7'deki son dakika gölü ile skoru belirlemiş oldular. Böylece maç 2-2 sona ermiş oldu.

Bugün oynanan maçların ardından G Grubu'ndaki son puan durumu şu şekilde:

1-Türkiye (8 puan)

2-Hollanda (7 puan)

3-Karadağ (7 puan)

4-Norveç (7 puan)

5-Letonya (4 puan)

6-Cebelitarık (0 puan)