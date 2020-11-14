Son kurban Salah
Mısır Milli Takımı kampında bulunan Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, koronavirüse yakalandı.
Mısır Milli Takımı kampında bulunan Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, koronavirüse yakalandı. Mısır Futbol Federasyonu, Mohamed Salah’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Federasyonun Twitter hesabından yaptığı açıklamada Salah dışındaki diğer futbolcuların testlerinin ise negatif olduğu kaydedildi. Açıklamada Salah’ın herhangi bir semptom göstermediği ve izolasyon sürecine başlandığı da ifade edildi.
Salah, Liverpool’un 21 Kasım’da Leicester City ile oynayacağı kritik mücadeleyi kaçıracak. İngiltere’de uygulanan koronavirüs prosedürlerine göre testi pozitif çıkan kişiler, semptom göstermese bile 10 gün karantinada kalmak zorunda… Salah, en erken 23 Kasım tarihinde sahalara dönebilecek.
Liverpool’un 25 Kasım’da Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta maçında da Salah’tan faydalanması zor görünüyor. Çünkü Salah, 23 Kasım tarihine kadar takım arkadaşlarıyla antrenman yapamayacak.
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