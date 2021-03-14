Son seçim anketi: Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı

14 Mart 2021 Pazar, 23:46

MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

İNCE'NİN OYU YÜZDE 1'E YAKIN

MetroPOLL'ün anketine göre, AKP'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 31'e, MHP'nin ise 7.2'ye düştü. Öte yandan yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin oyu ise yüzde 1'e yakın çıktı.

MetroPOLL'ün Şubat anketinden çıkan sonuca göre partilerin kararsızlar dağıtılmadan oy oranları:

AKP: Yüzde 31

CHP: Yüzde 17.4

İYİ Parti: 9.5

HDP: 8.9

MHP: 7,2

DEVA Partisi: 1,5

SP: 1,1

Muharrem İnce'nin kuracağı parti: 0,9