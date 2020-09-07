Son ziyaretini 2012'de yapmıştı: Lavrov Suriye'de
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmeler yapmak için Şam’a gitti.
RİA Novosti haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un uçağı Suriye’nin başkenti Şam’a indi. Lavrov’un Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve mevkidaşı Velid Muallim ile görüşmesi bekleniyor.
Bu, Rusya Dışişleri Bakanı’nın Suriye’yi sekiz yıldan beri ilk ziyaret edişi. Lavrov bu ülkeyi son olarak 2012’de ziyaret etmişti.
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