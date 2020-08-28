28 Ağustos 2020 Cuma, 13:20

İktisatçı Dr. Murat Kubilay, TCMB'nin Temmuz 2020 dönemine ilişkin yayımladığı "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerini değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın yakın dönemde dünyada "swap avı"na çıktığını hatırlatan Kubilay, bu arayışa olumlu vereceği iddiasıyla birçok ülkenin adının öne çıkmasına rağmen elde sadece Katar kanalının bulunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Özeti şu; kesine yakın yurt içi ve yurt dışından swap ile brüt rezervleri şişik gösterme sürecini de tamamladık. BDDK'nın 'faiz lobisi'ni hizaya getiren kısıtlamalarını da kullandık. Geriye ne kaldı? Faiz ki o da 1 aydır örtülü artırılıyor."

TCMB'nin piyasayı tüm kanallardan fonlama maliyetini 250 baz puan şimdiden arttırdığını belirten ve bunun bir sonraki toplantıya kadar 50 puan daha artacağı tahmininde bulunan Kubilay, "Piyasa tahvil faizleri çoktan yükseldi bile. Tabii aynı dönemde hem dolar hem avro ve neticesinde sepet kurun rekor kırdığını da ekleyelim. Yani sona yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.















