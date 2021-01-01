SONAR: En başarılı başkan İmamoğlu
SONAR Araştırma şirketi yeni yıla girmeden büyükşehirlerde gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı yerel yönetim performans araştırmasını yayımladı. Anket sonuçlarına göre yüzde 56.4 oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan seçildi.
1 Kasım-27 Aralık tarihinde yapılan ankette yurttaşlara "yaşadığınız şehirdeki belediye başkanı başarılı mı?” sorusu soruldu. 20 büyükşehrin 7 tanesinde yüz yüze, 13'ünde ise telefonla yapılan ankette ilk 10 belirlendi. Anket sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan seçildi.
TUNÇ SOYER ÜÇÜNCÜ
Listenin ikinci sırasında AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen var. Sekmen'in oy oranı ise 56.1. İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 55.6 ile üçüncü sırada. Dördüncü sırada da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın var. Akın'ın oy oranı ise yüzde 54.7.
Beşinci sırada ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen var. Eskişehirlilerin yüzde 53.8'i Erşen'in icraatlarından memnun olduklarını söyledi.
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı sosyal medyadan yayınladığı anket için Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı nedeniyle araştırmaya dahil edilmediğini söyledi.
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