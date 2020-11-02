Sondaja karşı günde 30 dakika

02 Kasım 2020 Pazartesi, 02:00

Defalarca polis ve jandarma tarafından saldırıya uğrayıp gözaltına alınan köylüler, sondaj çalışmalarına tepki göstermek amacıyla her gün 30 dakikalık oturma eylemi gerçekleştiriyor. Jandarmanın saldırısı sonrası gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Dünkü eyleme Ordu Çevre Derneği, Ekoloji Birliği, Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) ve Derelerin Kardeşliği Platformu temsilcileri destek verdi. Eylemlerine 30 dakikalık oturma eylemi şeklinde devam edeceklerini söyleyen köylülerden İlhan Öztürk, “Destek için gelenlere teşekkür ediyoruz. Hukuksal süreci başlatacağız. Dileriz haklı davamız kısa sürede sonuçlanır ve bir böcek bile zarar görmez” dedi.