Sondaja karşı günde 30 dakika
Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar köyünde süren sondaj faaliyetlerine karşı yurttaşların direnişi sürüyor.
Defalarca polis ve jandarma tarafından saldırıya uğrayıp gözaltına alınan köylüler, sondaj çalışmalarına tepki göstermek amacıyla her gün 30 dakikalık oturma eylemi gerçekleştiriyor. Jandarmanın saldırısı sonrası gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Dünkü eyleme Ordu Çevre Derneği, Ekoloji Birliği, Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) ve Derelerin Kardeşliği Platformu temsilcileri destek verdi. Eylemlerine 30 dakikalık oturma eylemi şeklinde devam edeceklerini söyleyen köylülerden İlhan Öztürk, “Destek için gelenlere teşekkür ediyoruz. Hukuksal süreci başlatacağız. Dileriz haklı davamız kısa sürede sonuçlanır ve bir böcek bile zarar görmez” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Türkiye genelinde eğitime ara verilecek mi?
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Video Haberler
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Türkiye genelinde eğitime ara verilecek mi?
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti