Söndürülemeyen yangınlara isyan etmişti: Emre Kınay'dan yeni paylaşım

03 Ağustos 2021 Salı, 17:29

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımla, yangınlara ve hükümetin yetersizliğine isyan etmişti.

Kınay, paylaşımında "Eğer uçak alacak paran yoksa kirasını ödeyecek paran vardır. İtalya'dan, İspanya'dan istersin Yunanistan'ın verdiği yardım ağrına gidiyorsa senin, gidersin İtalya'dan, İspanya'dan alırsın uçağı, 'kirası ne kadar kardeşim' dersin, tamam mı? Verirsin bu ülkenin ciğerini korursun. TOKİ bugün örnek model ev tasarlamış köy evi diye. Hiç mi utanmıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

KINAY'DAN İKİ YENİ PAYLAŞIM DAHA

Ünlü oyuncunun bu açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu. Bu açıklamaların etkisi sürerken, ünlü oyuncudan iki yeni video daha geldi. Kınay, yeni paylaşımlarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Emre Kınay'ın yeni paylaşımlarından satır başları şu şekilde:

"MEVLÜT BEY ÇOK KIYMETLİ BİR İNSAN..."

"Mevlüt Bey çok kıymetli bir insan. Bu hezeyana nezaketle telefonla cevap vermesi bile onun üslubunun ne kadar doğru ve düzgün olduğundan ve uzlaşma metodunu benimsediğinden... Kaldı ki yanan yerlerden bir tanesi kendi köyü. Dün söyleyemediğim bugün söyleyeceğim şey bakan beyin bana sağ olsun kıymet verip arayıp söylediği şey. Ülkelerin verdiği sözleri yerine getirmediğiydi. Yunanistan yangın uçaklarını verelim diyor ama adalardan birinde yangın çıkmış. meslektaşı ile konuştuğunda vermemişler uçakları sadece rüzgar yapmışlar açıkçası.

İtalya, Sicilya Adası'nda çıkan yangın sonrası vereceği uçaktan vazgeçmiş. İspanya, Hırvatistan'dan bir grup uçak gelmiş. Mevlüt Bey'in verdiği bilgi 18 yangın uçağının çalışmaya başladığı ile ilgiliydi. Sonuç itibarıyla 5-6 gün sonra da olsa uçakların gelmesi ve aktif olarak söndürmeye katılması önemli.

Bundan sonra uçakların alınacağı belki de fidan kampanyasından önce varolan çınarları ağaçları korumak için belki de milletçe uçak kampanyası yapmalıyız.

Hükümetin bakanı arayıp da bir üzüntü sonucunda oluşan hezeyana bilgi vermek için ararken bakanın ait olduğu partinin vandalları bir sürü hakaret edebiliyorlar. Öyle bir paktlaşmış ki toplum saçma sapan bir hale gelmiş. Önemli olan ormanlar yanmasın artık madem uçak geldi.

Bu arada şu önyargıyı da kırın. 'Bakanla konuştun tornistan ettin...' Tornistan falan etmedim. Öyle bir şey yok. Sadece önemli bir şey ülkenin yurttaşına bilgi vermesi. Kamuoyuna bilgi vermesi gerekiyor doğru söylüyorsunuz ama burada önemli olan bilginin doğru olup olmaması.

Şu anda yapacağımız şey fidan kampanyası değil. Şu anda yapacağımız kampanya, bu ülkenin bir daha aynı şeyleri yaşamaması için uçak kampanyası başlatmamız gerekiyor."

GELEN TEPKİLERE YANIT

"Mevlüt Bey ile yaptığım konuşma ile ilgili kısa bir açıklama yapacağım. Konuşma ile ilgili söylediklerimden sonra korktuğum ile ilgili bazı mesajlar alıyorum sizlerden. Öyle bir şey yok. Öyle bir korkum yok. Mevlüt Bey'in yaptığı hareket nezaketli bir hareket idi bunu paylaştım söylediklerimin hepsinin arkasındayım. Ne kadar siyahla beyaza alıştırılmışsınız. Biraz da iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın. Ben Bakan beyin söylediklerini size aktardım. Anlaşılır gibi değil kimseye yaranamıyorsun. Kimseye karşıt değilim kimseye yandaş değilim. Gördüğümü soruyorum sadece. Olmadığı zaman duyuruyoruz olduğu zaman duyurmayalım mı?"