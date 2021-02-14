'Sonun Özgecan Aslan gibi olacak' diye tehdit etmişti: Merlin Samirşah gözaltına alındı

14 Şubat 2021 Pazar, 12:49

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu Samir B.'nin bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin tehdit ettiği kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Şule Çet Dayanışma Paltformu'ndan paylaşılan görüntülerde adının Merlin Samirşah olduğu iddia edilen Samir B. isimli erkek, hedef aldığı kadını cinsel saldırıda bulunmak ve öldürmekle tehdit etmişti.

Samirşah, tehdit ettiği kadın hakkında, "Özgecan Aslan gibi olacak sonu" ifadelerini kullanmıştı.

Şule Çet Dayanışma Paltformu'ndan yapılan paylaşımda ihbarda bulunmuştu.

Platforumun paylaşımında, "Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz! Tiktok'ta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta 'Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyor. Kadın düşmanı, potansiyel katil, tecavüzcü Merlin Samirşah tutuklansın" ifadeleri kullanılmıştı.