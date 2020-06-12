Sony PlayStation 5 tanıtıldı

12 Haziran 2020 Cuma, 01:30

Yeni nesil PlayStation 5, bu akşam Türkiye saatiyle 23.00'da başlayan lansmanla tanıtıldı.

Shiftdelete.net'in haberine göre, PlayStation 5'in özellikleri arasında en dikkat çekici detay 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemcisi kullanılması oldu.

Grafik işlemcisi tarafında ise AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 2,23 GHz frekans hızında 36 bilgi işlem birimine sahip RDNA 2, PS5 için etkileyici bir 10.28 teraflop ortaya koyuyor. Üstelik PS5, 8K çözünürlüğü de destekliyor.

PlayStation 5, bir önceki jenerasyondan çok daha hızlı olacak. Dahili depolama birimi 825 GB SSD olacak PS5, NVMe SSD slotu ile artırılabilir hafızaya destek veriyor. Harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor.

Bellek tarafında ise 16 GB GDDR6 / 256 Bit RAM, PlayStation 5’in en güçlü özellikleri arasında bulunuyor. Bu özellikler ile oyunlar ve yayınlar, bir önceki modele göre yüz kat hızlı olacak. Optik sürücü olarak 4K UHD Blu-ray sürücü tercih edilmiş bulunuyor.





Yeni konsolda PS4 ve PS4 Pro oyunları eskiye dönük oyun moduyla oynanabilir olacak. Konsolda Ray Tracing (ışın izleme) desteği olacağı zaten biliniyordu ancak kullanım kapsamı bilinmiyordu. Bu özellik sadece küresel ışıklandırma için değil, gölgelendirme, ses ve yansıma gibi amaçlarla da kullanılacak.

DUAL SENSE

Sony, PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Paylaş butonunun Oluştur olarak isim değiştirdiği kontrolcünün, farklı el boyutlarına sahip birçok oyuncu tarafından test edildiği ve en iyi ergonomiye bu şekilde ulaşıldığı açıklandı.

Titreşim seviyeleri de DualSense ile birlikte artık daha fazla olacak. Bu titreşim seviyeleri oyundaki sahnelere göre değişecek. L2 ve R2 tuşlarında açının değiştirildiği de açıklandı. Bunun sebebi ise bu tuşların baskıya göre yanıt verecek olması.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Geçen günlerde Amazon’da ortaya çıkan PlayStation 5’in 2 TB’lik versiyonu fiyatı 599 pound (5.165 TL) olarak ortaya çıkmıştı.