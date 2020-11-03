Sophia Loren yıllar sonra açıkladı: ‘Cary Grant bana evlenme teklif etmedi’
Ünlü İngiliz oyuncu Cary Grant’in 1957 yılında büyük bir set aşkı yaşadığı Sophia Loren’e evlenme teklif ettiği doğru değilmiş.
20. yüzyılın en ünlü set aşklarından biri olarak anılan Sophia Loren ile Cary Grant’in ilişkisi hakkında yıllardır yanlış bilinen bir gerçeği Loren açıkladı. Radio Times için verdiği bir söyleşide konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu Cary Grant’in ona sette evlenme tekli ettiğinin doğru olmadığını söyledi.
Söz konusu film 1957 tarihli “The Pride and the Passion” (“Gurur ve İhtiras”) ve filmin başrollerini paylaşan Sophia Loren ile Cary Grant’in çekimler sırasında yaşadıkları tutkulu ilişki o zamanlar çokça konuşulmuş, bu fırtınalı aşk sinema tarihine geçmişti.
Guardian’ın haberine göre söyleşi sırasında bu konu açıldığında 86 yaşındaki Loren “Cary Grant çok yakışıklı bir adam ve muhteşem bir oyuncuydu ama bana evlenme teklif etmedi” diyerek yılladır doğru sanılan yanlışı düzeltti.
Film çekildiği sırada 23 yaşında olduğunu ve Cary Grant’tan 30 yaş küçük olduğunu hatırlatan Loren böyle bir teklifin imkansızlığından bahsetti ve aşk, ilişki gibi konularda pek net bir fikri olamayacak denli genç olduğunu söyledi.
2014 yılında basılan anı kitabında Sophia Loren ünlü İngiliz aktörün üçüncü evliliğini yapmasına rağmen onun peşinde bir hayli koştuğunu söylemişti. Loren tam da o sıralarda yapımcı Carlo Ponti ile evlilik hazırlıklarındaydı. Sonuçta Loren kendisinden 22 yaş büyük Ponti’yi şeçerek yaşamını ve kariyerini şekillendirmiş oldu.
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