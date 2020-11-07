Sorumluluk halka, ceza sağlıkçılara

07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Yalçınkaya, “Sorumluluk halka, ceza sağlıkçıya kesilerek süreç yürütülemez” dedi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da bakanlığın sağlıkçılara getirdiği izin yasağı nedeniyle yıllık izin haklarını 2021’e devredemeyen sağlıkçılar olursa bunun için yargıya başvurabileceklerini belirtti.

‘İL BAŞKANLARI GEZİYOR’

Sağlık Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle sağlık çalışanlarına izin, istifa ve emeklilik yasağı getirirken yurttaşlar için saat 22.00’den sonra yeme içme mekânlarının kapatılması ve mesai saatlerinde düzenleme yapılması gibi tedbirlerle yetindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yurttaşlara “İstanbul’dan ayrılmayın. İstanbul’a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin” gibi çağrılarda bulundu. İktidarın salgınla mücadeledeki çelişkilerine dikkat çeken Genel Sağlık-İş Başkanı Bacaksız, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir konuşmasında ‘Zorunda olmadıkça bir araya gelmeyin’ diyor ama il başkanlarına yaptığı konuşmada ‘Kapı kapı gezin’ diyor. Salgını kontrol altına alma dertleri yok. Keyfe keder, bilimden uzak bir salgın yönetimi var” dedi.

Bakanlığın getirdiği izin yasağı nedeniyle 2020 yılının izinlerini 2021’de kullanamayacak sağlıkçılar olabileceğine işaret eden Bacaksız, “Sözleşmelilerde ve kamu dışında çalışanlarda izin devretmiyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerek. İzin devrinde sorun yaşayan arkadaşımız olursa da bunu yargıya taşıyacağız” diye konuştu. SES Kubilay Yalçınkaya ise açıklanan yeni tedbirleri Ankara’daki günlük vaka sayısı üzerinden değerlendirerek “Ankara’da günlük vaka 2 bin civarında. Keçiören’de günlük vaka 550, Yenimahalle’de günlük vaka 200 civarında. Bunların sebebi insanların saat 22.00’den sonra sokağa çıkması mı” sorusunu yöneltti. Kubilay, “Özel okullarda vaka artışı devlete göre daha fazla. Apartmandan bozma özel okullar var. Bunlar denetlenmeli” çağrısı yaptı.