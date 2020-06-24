Sorunun mantığını bulun

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt, konulara göre soru çözüm önerileri ve geçen yıllarda ağırlıklı olarak çıkan konuları şöyle sıraladı:

Her ders için önce soru kalıbını, sonra metni okumalısınız. Önce soru kalıbını okuduğunuzda sizden istenen cevaba yönelik soruya bakışınız şekillenecektir.

ÖNYARGILI OLMAYIN

Uzun olan sorulara karşı önyargılı olmalıyın. Sorunun uzun olması içerisinde daha çok ipucu olduğu anlamına gelebilir.

Matematik dersi sorularının çözümlerini yazarak soru çözmeniz, soruya tekrar döndüğünüzde işlemlerinizi daha rahat görmenizi sağlayacaktır.

Hâkim olmadığınızı düşündüğünüz konunun sorusuna karşı önyargılı olmayın. Çünkü sizin zorlandığınız bir konudan kolay soru gelme ihtimali olabilir.

Geometri sorularında verilen tüm bilgileri iyi okuyup şekle doğru yerleştirmek soruyu çözmenizi kolaylaştırır.

Soruda verilen tüm şıkları okumadan doğru olduğunu düşündüğünüz yanıtı işaretlemeyin. Unutmayın ki sizden istenen en doğru yanıtı bulmak.

Zor olduğunu düşündüğünüz bazı soruların yanıtı kolayken kolay olduğunu düşündüğünüz sorular da zor olabilir.

AYRINTILARA DİKKAT