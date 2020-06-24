Sorunun mantığını bulun
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran’da yapılacak. Yıllardır hazırlanan adayların olağanüstü koşullarda girdikleri sınavda başarılı olabilmeleri için sorulara doğru yaklaşmaları, ne istendiğini çok iyi anlamaları büyük önem taşıyor.
Rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt, konulara göre soru çözüm önerileri ve geçen yıllarda ağırlıklı olarak çıkan konuları şöyle sıraladı:
- Her ders için önce soru kalıbını, sonra metni okumalısınız. Önce soru kalıbını okuduğunuzda sizden istenen cevaba yönelik soruya bakışınız şekillenecektir.
ÖNYARGILI OLMAYIN
- Uzun olan sorulara karşı önyargılı olmalıyın. Sorunun uzun olması içerisinde daha çok ipucu olduğu anlamına gelebilir.
- Matematik dersi sorularının çözümlerini yazarak soru çözmeniz, soruya tekrar döndüğünüzde işlemlerinizi daha rahat görmenizi sağlayacaktır.
- Hâkim olmadığınızı düşündüğünüz konunun sorusuna karşı önyargılı olmayın. Çünkü sizin zorlandığınız bir konudan kolay soru gelme ihtimali olabilir.
- Geometri sorularında verilen tüm bilgileri iyi okuyup şekle doğru yerleştirmek soruyu çözmenizi kolaylaştırır.
- Soruda verilen tüm şıkları okumadan doğru olduğunu düşündüğünüz yanıtı işaretlemeyin. Unutmayın ki sizden istenen en doğru yanıtı bulmak.
- Zor olduğunu düşündüğünüz bazı soruların yanıtı kolayken kolay olduğunu düşündüğünüz sorular da zor olabilir.
AYRINTILARA DİKKAT
- Sınavda her dersten o konunun özelliklerine göre soru hazırlanır. Bu nedenle test çözme mantığınızı her soru için aynı şekilde uyarlamayın. Örneğin Türkçe dersinde paragraf sorularını dikkatli ve hızlı okumak gerekirken dilbilgisi sorusunda ise daha ayrıntıya inmek gerekir.
- Soru çözerken kendi mantığınızla değil, sorunun mantığıyla hareket edin.
- Doğru yanıt için yanlış olduğunu düşündüğünüz şıkları hızlıca eleyip kalan şıklar üzerine düşünmeye çalışın.
- Soru çözerken ipucu olan önemli kelimelerin altını çizebilirsiniz.
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