Soruyu duyan İrem Derici'den sert tepki: 'Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin'
Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Şarkıcı İrem Derici kendisine yöneltilen sorulara, "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" şeklinde yanıt verdi. Derici, koronavirüsü geçirdiğini ve antikorlu olduğunu vurguladı.
Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapan şarkıcı İrem Derici, 6 arkadaşı ile birlikte görüntülendi.
"Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.
Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diye konuştu.
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