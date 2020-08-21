Sosa fotoğrafı kriz yarattı

21 Ağustos 2020 Cuma, 15:47

Adı Fenerbahçe ile anılan Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa'nın Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'ndeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı.



Henüz transferi kesinleşmeyen ancak 2 yıllık imza atması beklenen Arjantinli Sosa'nın fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. Yurt dışından döndüğü için karantinada olması gereken Sosa'nın fotoğrafınının nasıl sızdığı ise bilinmiyor. Konu gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından gündeme getirildi.