Sosa'nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıracak Trabzonspor mesajı

Sezon başında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak Instagram hikayesi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2021 Pazar, 13:38
Sosa'nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıracak Trabzonspor mesajı
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Fenerbahçe'de bekleneni vermeyen Jose Sosa'nın eşi Carolina Instagram'da paylaştığı hikayesinde Bordo-Mavi mesajı verdi. Jose Sosa bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 maçta 3 gol attı 1 asist üretti.


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