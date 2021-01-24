Sosa'nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıracak Trabzonspor mesajı
Sezon başında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak Instagram hikayesi.
Fenerbahçe'de bekleneni vermeyen Jose Sosa'nın eşi Carolina Instagram'da paylaştığı hikayesinde Bordo-Mavi mesajı verdi. Jose Sosa bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 maçta 3 gol attı 1 asist üretti.
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