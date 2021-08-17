Sosyal medya devleri arasında 'Taliban' çatlağı
Twitter tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'da iktidarı ele geçiren terör örgütü Taliban tarafından paylaşılan gönderilerin yasaklanacağına dair bir ifadeye yer verilmemesi dikkat çekti.
Twitter sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Afganistan'daki durum hızla gelişiyor [...] Ülkedeki insanların yardım istemek için Twitter'ı kullandıklarına tanık oluyoruz. Twitter'ın en büyük önceliği insanları güvende tutmaktır ve tetikte olmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, "Kurallarımızı proaktif bir şekilde uygulamaya ve onların ihlali anlamına gelebilecek şiddeti yüceltme, manipülasyon ve spam gibi uygulamalara karşı kullanıcı politikalarını gözden geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Twitter'ın eylemsiz tutumu, platformdan ömür boyu men edilen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri de dahil olmak üzere pek çok kesimin tepkisini çekti.
FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM'DAN YASAK
Twitter'ın duyurusu, Facebook'un Taliban ile ilgili gönderileri platformlarından kaldıracağını açıklamsının hemen ardından geldi. Bu yasaklama kampanyasına Instagram ve WhatsApp'ın yanı sıra ana Facebook hizmetlerinin dahil olduğu belirtildi.
Facebook, Taliban'ı destekleyen paylaşımların platformundan kaldırılacağını açıklayan ilk büyük şirket oldu.
YOUTUBE VE TİKTOK SESSİZ
Facebook şirket sözcüsü Independent'a yaptığı açıklamada, "Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü olarak kabul ediliyor ve Tehlikeli Örgüt politikalarımız uyarınca onları hizmetlerimizden men ettik" ifadelerine yer verdi.
Sözcü, "Taliban, son aylardaki olaylardan çok önce, yıllardır Facebook tarafından mercek altında tutuluyor" dedi.
Diğer büyük sosya medya mecraları olan YouTube ve TikTok da Taliban ile ilgili içerikleri yasakladıklarına dair herhangi bir açıklama yayınlamadı.
ABD ordusunun çekilmesiyle birlikte Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, teknoloji platformları ve sosyal medya da dahil olmak üzere bir çok araç üzerinden düzenli olarak propaganda yapıyor.
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