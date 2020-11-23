Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de kaza yaptı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de otomobiliyle kaza yaptı. Batur, kazayı yara almadan atlatırken, aracında hasar oluştu.

DHA
23 Kasım 2020 Pazartesi, 12:25
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Sosyal medya fenomeni Enes Batur, bugün 11.00'de Etiler'de otomobiliyle kaza yaptı.

Kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı.

Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Batur'un otomobili ise kullanılmaz hale geldi.


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