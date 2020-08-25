Sosyal medya fenomenine gözaltı

Sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni 37 yaşındaki Arif Kocabıyık, paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

DHA
25 Ağustos 2020 Salı, 16:49
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Yaptığı sokak röportajlarını, 'İlave Tv'  isimli YouTube kanalından paylaşan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bugün otomobiliyle geldiği Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Kocabıyık'ın geçen pazar günü paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
 


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