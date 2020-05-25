Sosyal medya görevlisi istifa etti

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabının mesajlarını girmekle sorumlu çalışan, kendi hesabı sanarak başkanın hesabından bir mesaj yayınlayınca trollerin saldırısına neden oldu.

Sosyal medya paylaşımlarından sorumlu personelin yaptığı hata nedeniyle istifasını verdiğini belirten Tunç Soyer, konuya ilişkin, ”Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir” açıklamasında bulundu.

Trol ordusunu besleyen unsurlara da bir mesaj veren Soyer, ”Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur. Trol ordusu besleyenlerin bunu anlamasını beklemediğimden, açıklamayı kamuoyuna saygım gereği yapıyorum.” dedi.