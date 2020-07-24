Sosyal medya görüşmelerinden: unutturulmak istenen yolsuzluk ve usulsüzlüklerdir

24 Temmuz 2020 Cuma, 02:34

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi görüşmelerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Burada asıl unutulmak istenen, iktidarın siyasi geçmişi, yolsuzluk ve usulsüzlüklerdir. FETÖ diye arandığında birçok şey çıkabilir. Bu geçerse geriye hiçbir şey çıkmayacak” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise “Siz bırakın internet medyasını yazılı ve görsel medyaya ne kadar müsamahalı olduğunuzu RTÜK Başkanınız özetledi. Bir büyük bürokrat gibi değil emir eli gibi davranan insanları bu kurumların başına getiriyorsunuz" diye konuştu. Konuşmalar sürürken tansiyon yükseldi. CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in konuşması sırasında büyüyen tartışma sonucunda AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, salonu terk etti.

AKP ve MHP ortaklığında hazırlanan sosyal medyaya ilişkin tartışmalı düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifi Adalet Komisyonu’nda görüşülüyor.

komisyonda milletvekillerinin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

UNUTTURULMAK İSTENEN İKTİDARIN GEÇMİŞİ

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: Bu konu çok önemli. İçeriğin çıkarılması kararı en saat dört saat içinde yerine getirilmesi hükmü getiriliyor. İçeriklerin adresleri, arama motorlarından silinecek. Vatandaşın unutulma hakkı ile yakından uzaktan ilgisi var mı? Burada asıl unutulmak istenen, iktidarın siyasi geçmişi, yolsuzluk ve usulsüzlüklerdir. Bu madde iktidarın unutturmak istediği tüm içeriklerin silinmesine yol açabilir. AKP, FETÖ diye arandığında birçok şey çıkabilir. Bu geçerse geriye hiçbir şey çıkmayacak.

RAPORLARDA FİŞLEME Mİ OLACAK?

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki: Teorik olarak kulağa doğru gelen amaçlar fakat tartışmalı başlıklar var. Düşünce özgürlüğünü biraz daha kısıtlayacak yeni düzenleme getirmeniz, ülkemiz açısından ciddi sıkıntılar getirecek. Raporlarda ne olacak, fişleme mi olacak?

ÖZGÜR ATMOSFER OLSA KİMSE KİMLİĞİNİ SAKLAMAZ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel: Sokağa çıkın ‘sosyal medyayla ilgili düzenleme yapıyoruz’ deyin, akla gelen ilk şey kısıtlama getirileceği. Gençlerin yüzde 60’ı da başlarına bir şey geleceği endişe taşıyorlar. Sahte hesap diyorsunuz, bana göre bu endişeyi ortadan kaldırmak adına bu şekilde hareket ediyorlar. Özgür bir atmosfer olsa kimse kimliğini saklamaz. Bu düzenlemeyle hayat şartlarının yükseleceği yönünde hiçbir beklenti yok.

KİŞİLERİN VERİLERİ MÜDAHALE İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç: Kişilerin verileri ciddi şekilde müdahale ile karşı karşıya kalacak. Bu kadar hızlı şekilde getirilen kanun, temel ceza yasalarına, Anayasa’ya ve uluslararası hukuka aykırı olabilir. Bunların dikkate alınması gerekir.

FÜTURSUZCA DAVRANMAYIN

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan: Buradaki parmak sayınız kadar kitleniz yok. Bu kadar fütursuzca davranmayın. Daha saygın işler yapmanız gerekebilir. Bu konuları madem böyle bir komisyon kurduk, hürmetimiz var, neden paldır küldür getirmek yerine bizimle konuşmuyorsunuz? Aceleniz ne? Siz demokratik iddialarınızı bir kenara bıraktınız, otoriter yapının hukuki ayağını oluşturmaya çalışıyorsunuz. Getirdiğiniz yasalardan bunlar anlaşılıyor. Sizin bırakın internet medyasını yazılı ve görsel medyaya ne kadar müsamahalı olduğunuzu RTÜK Başkanı’nız özetledi. Bir büyük bürokrat gibi değil emir eli gibi davranan insanları bu kurumların başına getiriyorsunuz.

NEYİ NE KADAR İNCELEDİNİZ

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı: İstişare kültürü yok oldu, demokrasi söylemi geride kaldı, tek adam sistemiyle de toplum önemli gerginlikler yaşadı. O milyonlarca birey nerede? Bu konunun muhatapları nerede? Milyonlarca bilgiyi paketleyip merkezden ayrı bir sisteme nasıl kurabilirler? Bu yasanın ardından bu alanda çalışanlar Türkiye’den çekilirlerse? Bu sosyal mecrada kanun yapma biçimi, muhatap sayılacak kimseleri dikkate almadan ‘teklif getirdik’ dediğinizde neyi ne kadar incelediniz? İki eleştiri alanı yargının savunma ayağı ile sosyal medya ayağı kontrol altına mı alıyor?

AİLENİZLE BİLE PAYLAŞMADIĞINIZI NEDEN ŞİRKET BİLSİN

AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: ‘Veriler, bu dönemin petrolü’ derlerdi. İçine girdikçe ne kadar haklı olduğunu fark ettim. Bizim verilerimiz kullanılıyor. Arkada neler oluyor, bilmiyoruz. Ben takipçilerime küçük bir anket yaptım. ‘Özelinizi kiminle paylaşırsınız’ diye sordum. Aile, arkadaş, herkes, hiç kimse seçeneği koydum. 'Hiçkimse' çıktı. Ailenizle bile paylaşmadığınız özelinizi neden küresel şirketler biliyor? Ben bundan çok rahatsızım. Bu teklif, çözüm noktasında bir öneri sunuyor. İşlerliği noktasında soru işaretleri var. Bu kanun teklifini hazırlarken, dünya ne diyor irdeledik.

BİZİM YAPAMADIĞIMIZI YAPTI, KÖKLERİNİ KAZIDI

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel: Ajansları şimdi tarayın. Emin olun bu hafta içinde onlarca genç, yaşlı bir paylaşımdan dolayı ifadeye çağrılmıştır. Facebook’ta İnstagram’da bir sorun yok. Onların temsilcileri var. Siz, 7 bin 400 trolünüzü kapatan ki yeşil toplarla siz ortaya çıkardınız. Allah razı olsun o Mahir Ünal’dan. Bizim yapamadığımızı yaptı, köklerini kazıdı. Etik dediği yeşil toplar önce Başak Demirtaş’a sonra Canan Kaftancıoğlu’na ve Meral Akşener’e hareket edenler oldu. Bu yeşil benekliyen Mahir Ünal gidin hesap sorun. Sizin bu zulmünüz varken Türkiye’nin itibarı daha çok yerlere düşer. İki buçuk yıl Wikipedia açılmadı. Bunları yaşadık. Olan milyonlarca vatandaşa oluyor. Bant genişliğini çoktan daralttınız. İdlib’te 33 şehit oldu, internete giremedik.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ ZENGİN SALONU TERK ETTİ

AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’ın konuşması hakkında Adıgüzel, “Kardeşimiz biraz önce anlattı, şaşarak dinledim. Dünyada birçok toplantıya katılıyormuş, ben de katılıyorum. Çok da zor değil” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Adıgüzel’in konuşmasını keserek araya girdi. Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç, Zengin’e söz verdi. Zengin’e söz verilmesine Aydoğan, yüksek sesle karşı çıktı. Aydoğan, “Başkan konuşmacının sözünü kesemez” dedi.

Aydoğan ile Zengin’in karşılıklı tartışmasından sonra Zengin, “Kesip kesmeme meselesi değil. Ben her kelimeyi dinliyorum. Dinlemek için buradayım. Rahatsız olduğum bir şey var. Bir şey söylemeye ihtiyacım var. Birbirimizi küçültmeden iş yapmamız lazım. Küçültmeye hakkınız yok. İstediğinizi söyleyin” dedi.

Emre ise “Milletvekili arkadaşımız konudan bahsederken biz söz kesmeden ziyade sorularla önünü açmak istedik. Siz her seferinde kesmeyin dediniz. Onursal Bey konuşurken sözü kesildiğinde tepkisellik doğuyor” diye konuştu. Zengin, “Genç bir kadını küçümsüyorsunuz” diyerek salonu terketti.

Adıgüzel son olarak “Siz bu işi katılımcı yapmadığınız için karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.