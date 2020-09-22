'Sosyal medya' operasyonu: 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındılar

22 Eylül 2020 Salı, 17:27

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesinde "Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri" ve "sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları" tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ve "örgütsel kitap" ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.







