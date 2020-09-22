'Sosyal medya' operasyonu: 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındılar
Malatya'da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesinde "Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri" ve "sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları" tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ve "örgütsel kitap" ele geçirildiği belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Merkez sağ çizik yedi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Gülay Uygun’un ölümünde yeni gelişme
- Ünlü'den 'gözaltı' açıklaması
Video Haberler
- Bu köpeğin en büyük zevki sörf yapmak
- Dev dalgalar araçları böyle yuttu
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
- Kulağından gelen garip sesin sebebi şoke etti
- Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
- Sağlıkçılar şiddete karşı yürüdüler
- Antalya’da düşündüren kuyruk
- İnsanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız?
- Araç muayenesi yaptıracaklara önemli uyarı
- Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Merkez sağ çizik yedi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Gülay Uygun’un ölümünde yeni gelişme
- Ünlü'den 'gözaltı' açıklaması