'Sosyal medya' operasyonu: 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındılar

Malatya'da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

AA
22 Eylül 2020 Salı, 17:27
'Sosyal medya' operasyonu: 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındılar
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Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesinde "Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri" ve "sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları" tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ve "örgütsel kitap" ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.




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