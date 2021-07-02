Sosyal medya yasağı: Pinterest 'kilo verme' reklamlarını kaldırıyor

02 Temmuz 2021 Cuma, 10:45

Bir süredir "kilo verme" reklamları sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Görsel paylaşım platformu Pinterest tarafından alınan yeni bir karara göre ise, uygulamada artık "kilo verme" reklamları gösterilmeyecek.

Şirketin resmi blog sayfasında yayınlanan makalede, Pinterest’in artık kilo verme ve kilo verdirmeye yönelik reklamları, metinleri ve görsellerinin kaldırılacağı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu duruşumuz bizi, kilo verme reklamlarını yasaklayan ilk büyük sosyal paylaşım platformu yaptı. Öte yandan sağlıklı yaşam tarzı, alışkanlıklar ve fitness hizmetleri ve ürünlerine halen izin verilecektir."

Pinterest’de üst düzey yetkili isim Sarah Bromma, söz konusu karara ilişkin açıklamada bulunarak "Pinterest, kullanıcılarının duygusal ve zihinsel sağlıklarını korumak için çalışıyor ve beden olumlamayı destekleyerek, kötü beslenme alışkanlıklarına karşı duruşunu koruyor" demişti.

Küresel olarak kullanıcılarının yüzde 60’ından fazlasının kadın olduğu Pinterest, 2015 yılından beri yeme bozukluklarıyla ilgili içerikleri platformdan kaldırıyor.